Политолог Марков спрогнозировал реакцию Украины на запрет вступления в НАТО

Украина с большой вероятностью будет игнорировать тот факт, что юридически не может вступить в НАТО или другие военные союзы. Об этом «Известиям» рассказал политолог Сергей Марков.

Дело в том, что летом 1990 года Верховный Совет УССР принял Декларацию о государственном суверенитете Украины. В ней, в частности, указывалось, что Украина не будет вступать в какие-либо военные союзы. Этот пункт документа действует до сих пор. Однако, по словам политолога, сейчас многие страны предпочитают игнорировать подобные правовые нормы, и Украина является ярким тому примером.

«На самом деле, все ключевые решения принимаются внешним центром управления. И все ключевые назначения, такие как руководителя министерства обороны, спецслужб, там, не знаю, военной разведки, министерства внутренних дел, осуществляются внешним центром управления. Поэтому им совершенно это (Декларация о государственном суверенитете Украины. — прим. ред.) не помешает», — сказал Марков.