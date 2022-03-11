Политолог Марков: Совет Европы могут распустить после выхода России

Директор Института политических исследований Сергей Марков выразил мнение, что Совет Европы закроют после выхода из него России. Об этом сообщило ИА «ФедералПресс».

По данным сайта «Политика сегодня», Марков считает, что основная цель организации — взаимодействие России и Европейских стран. После ухода первой, смысл теряется.

«Уже давно в ЕС высказывались тезисы о том, что Совет Европы во многом дублирует работу Евросоюза, берет слишком много денег, и сейчас уход России из Совета Европы приведет к тому, что в ЕС решат сэкономить деньги и закрыть эту организацию», — заключил политолог.