Мир 23 января 2023, 15:46 Политолог Марков: сейчас Турция не согласится на членство Швеции и Финляндии в НАТО

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Российский политолог Сергей Марков в разговоре с «Общественной службой новостей» заявил, Турция вряд ли сейчас даст согласие на членство Швеции и Финляндии в НАТО.

«Сейчас нулевая вероятность того, что Турция даст согласие на членство Швеции и Финляндии в НАТО, даже без учета инцидента с сожжением Корана», — отметил он.

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Ранее СМИ сообщили, что в Стокгольме перед посольством Турции активисты сожгли Коран, а власти Швеции никак не отреагировали на данную акцию. В это же время Турция отменила визит главы минобороны Швеции в страну.

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Марков добавил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган желает показать своим избирателям, что готов отстаивать интересы страны и ни за что не даст Швеции вступить в НАТО.

В 2019 году Эрдоган потерял на муниципальных выборах лидерство в восьми из 10 крупнейших городов страны.