Политолог Марков рассказал, в каком случае США отменят санкции против России

Санкции США отменят, если Россия в условиях давления покажет большой экономический рост. Таким мнением с NEWS.ru поделился политолог Сергей Марков.

Так он прокомментировал слова заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, которая заявила, что санкции снимут, если Россия прекратит спецоперацию на Украине и признает ее суверенитет. По мнению политолога, заявление Нуланд является уловкой.

«Вероятно, что санкции через несколько лет отменят под давлением бизнеса, если РФ обеспечит необходимый темп экономического роста, как в случае с Китаем после событий на площади Тяньаньмэнь. На КНР наложили огромные санкции, но Пекин обеспечил экономический рост, и почти все санкции ушли», — сказал Марков.