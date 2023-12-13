Мир 13 декабря 2023, 14:37 Политолог Марков: премьер-министр Туск подчинит Польшу политике Евросоюза

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При новом премьер-министре Дональде Туске Польша подчинится европейской линии и политике Евросоюза. Такое мнение выразил политолог Сергей Марков в беседе с News.ru.

По словам эксперта, также при Туске Польша выпадет из перечня стран, занявших антиукраинскую позицию по поводу присоединения государства к ЕС. При этом споры между государством и Брюсселем закончатся.

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«Туск, кстати, как все польские политики, абсолютно проамериканский, проевропейский, чем пропольский», — отметил Марков.