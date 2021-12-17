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    17 декабря 2021, 17:12

    Политолог Марков предположил, как НАТО и США отреагируют на подписание договоров по безопасности с Россией

    Дарья Морозова

    Политолог Сергей Марков считает, что НАТО попытается максимально затянуть подписание договоров по безопасности с Россией. Об этом сообщила Lenta.ru.

    По его словам, соглашения не выгодны НАТО и США.

    «Они хотят победить Россию, поставить ее на колени и установить марионеточный зависимый режим», — считает Марков.

    Он уверен, что предстоит множество переговоров, которые не принесут никакого результата.