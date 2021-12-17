Политолог Марков предположил, как НАТО и США отреагируют на подписание договоров по безопасности с Россией

Политолог Сергей Марков считает, что НАТО попытается максимально затянуть подписание договоров по безопасности с Россией. Об этом сообщила Lenta.ru.

По его словам, соглашения не выгодны НАТО и США.

«Они хотят победить Россию, поставить ее на колени и установить марионеточный зависимый режим», — считает Марков.

Он уверен, что предстоит множество переговоров, которые не принесут никакого результата.