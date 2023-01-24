Мир 24 января 2023, 15:17 Политолог Марков оценил заявление американского политика Каллесто направить Киеву чеки вместо оружия Политолог Марков: заявление Каллесто намекает на то, что затраты на Украину растут

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Российский политолог Сергей Марков в разговоре с ИА Nation News прокомментировал заявление американского политика и бывшего кандидата в конгрессмены от штата Флорида Чака Каллесто направить Киеву чеки вместо оружия.

Марков считает, что долги, которые имеет Украина перед США, отработать невозможно.

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«Такой чек будет отработать попросту невозможно. Там такие колоссальные долги, что Украина их никогда в жизни не отработает», — сказал политолог.

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Он предположил, что заявление направить чек вместо оружия является обычной шуткой, которая намекает на возросшие затраты США на Украину. Также шутка может говорить о том, что запасы западных вооружений опустошены, резюмировал Марков.

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