Мир 23 декабря 2022, 17:59 Политолог Марков оценил военную помощь Украине от США

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Российский политолог Сергей Марков в разговоре с изданием «Крым 24» оценил военную помощь Соединенных Штатов, которая идет Украине.

По его словам, именно США являются главными инициаторами конфликта между Россией и Украиной, поскольку продолжают поставлять оружие.

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«Чтобы использовать телефон, мы должны пополнить счет деньгами и заряжать его электричеством. Во время пополнения счета мобильного телефона мы же не говорим с пафосом о том, что оказываем помощь и выделяем на это деньги», — прокомментировал ситуацию Марков.

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Он также добавил, что ситуация для жителей Украины может ухудшиться из-за действий США.