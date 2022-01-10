Политолог Марков назвал последствия ввода сил ОДКБ в Казахстан

Ввод сил ОДКБ в Казахстан отразится на ходе переговоров России с НАТО, но не будет иметь серьезных последствий. Таким мнением с Lenta.ru поделился политолог Сергей Марков.

Он отметил, что на Западе не предполагали такого быстрого развития событий в Казахстане и столь оперативной реакции от России.

«Что касается переговоров в Женеве, то произошедшие события на них, безусловно, повлияют. Но не принципиально. Дело в том, что в рамках произошедшего в Казахстане Россия доказала эффективность своих вооруженных сил, а также эффективность Владимира Путина как лидера, способного принимать быстрые и точные решения. Но, в принципе, это было видно и раньше. Сначала по событиям в Крыму, когда наши вооруженные силы провели очень неожиданную операцию, бескровно перехватив политическую власть. Потом в Сирии, где российские войска так же точечно проводили операции и смогли переломить катастрофичную ситуацию в стране», — считает Марков.