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    26 апреля 2022, 20:12

    Политолог Маркелов: США хотят добиться участия Украины в саммите G20

    Дарья Морозова

    Политолог Сергей Маркелов заявил, что США пытаются добиться участия Украины в саммите G20, чтобы поспособствовать ее политической поддержке. Об этом сообщил сайт «Политика сегодня».

    «США сейчас ведут борьбу на двух направлениях — чтобы России не было, а США с Украиной были», — считает политолог.

    Он отметил, что Штаты будут давить на Индонезию, в которой в этом году запланирован саммит. Многое будет зависеть от исхода конфликта с Украиной, считает Маркелов.