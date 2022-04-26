Политолог Маркелов: США хотят добиться участия Украины в саммите G20

Политолог Сергей Маркелов заявил, что США пытаются добиться участия Украины в саммите G20, чтобы поспособствовать ее политической поддержке. Об этом сообщил сайт «Политика сегодня».

«США сейчас ведут борьбу на двух направлениях — чтобы России не было, а США с Украиной были», — считает политолог.

Он отметил, что Штаты будут давить на Индонезию, в которой в этом году запланирован саммит. Многое будет зависеть от исхода конфликта с Украиной, считает Маркелов.