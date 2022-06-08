Политолог Маркелов: США начали терять влияние в Латинской Америке

Страны Латинской Америки начинают осознавать свою независимость от США. На это указывает, в частности, конфликт, возникший вокруг Саммита Америк, рассказал «Политике сегодня» политолог Сергей Маркелов.

США приняли решение не приглашать на саммит Кубу, Никарагуа и Венесуэлу из-за несоблюдения требований Межамериканской демократической хартии. Это вызвало возмущение в ряде стран, против высказались власти Боливии, Мексики, Гватемалы. По словам политолога, это событие открывает окно возможностей для стран, которые раньше могли только подчиняться США.

«Вопрос в том, что каждая страна в Латинской Америке начала осознавать себя равным партнером США. <…> Вопрос в смелости стран, ощущения общности между ними и готовности отстаивать свои интересы», — считает Маркелов.