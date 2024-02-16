Мир 16 февраля 2024, 17:41 Политолог Маркелов: США будут искать пути налаживания отношений с Россией

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Соединенные Штаты начнут искать пути налаживания отношений с Россией и ответы на все запросы страны и ее партнеров. Такое мнение выразил политолог Сергей Маркелов в беседе с сайтом телеканала «Звезда».

По словам эксперта, подобных сигналов из России и Китая накопилось огромное количество. Кроме того, к налаживанию отношений США подтолкнет недавнее интервью президента РФ Владимира Путина Такеру Карлсону.

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«Пока одна-единственная "ниточка"— разведческая. К ней начнут возвращаться другие "ниточки" — экономические, дипломатические, какие-то, может быть, ситуационные по каким-то конфликтам», — отметил Маркелов.