Мир 15 апреля 2023, 02:35 Политолог Маркелов объяснил, почему президент Венесуэлы Мадуро послал «к черту» Госдеп США Политолог Маркелов заявил, что Госдеп США спровоцировал главу Венесуэлы Мадуро на грубость

Читать 360tv в

Президент Венесуэлы Николас Мадуро «послал к черту» представителя Госдепа США в ответ на угрозу ужесточить санкции в случае неудачного диалога с оппозицией. Политолог Сергей Маркелов объяснил причины столь резкого поведения, сообщил RuNews.

Специалист предположил, что диалог между собеседниками вряд ли прошел мирно. С большой вероятностью данное предложение со стороны представителя США оскорбило президента.

Реклама

«Он (Мадуро — прим. ред.) понимает, какие интриги плетутся вокруг страны американцами, соответственно, он поэтому так себя и ведет», — заявил политолог.