Мир 12 марта 2024, 17:39 Политолог Маркелов: Европа может получить серьезный ответ на изъятие активов РФ

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Политолог Сергей Маркелов объяснил, почему Евросоюз не торопится с изъятием активов РФ. Реакция может быть в два раза больнее, отметил эксперт в беседе с сайтом телеканала «Звезда».

По его словам, одной из причин являются замороженные иностранные активы в России.

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«Запад получит не политический ответ, а ответ по линии частного капитала, что в два раза болезненнее для Запада. Если какой-то хороший инвестор вложил несколько миллиардов евро в Россию, то он ожидает гарантии не только от России, но и от своего правительства», — высказался специалист.

Он предположил, что европейские политики, возможно, не очень боятся такого исхода. Однако этого нельзя сказать про владельцев активов, которые останутся один на один с последствиями решения властей.