Политолог Мамрадзе заявил, что антироссийские настроения сторонников Саакашвили дестабилизируют ситуацию в Грузии | 360°

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Политолог Мамрадзе заявил, что антироссийские настроения сторонников Саакашвили дестабилизируют ситуацию в Грузии

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Руководитель грузинского Института стратегии и управления Петр Мамрадзе считает, что сторонники бывшего президента Грузии Саакашвили поддержат открытие второго фронта против России, и это пошатнет ситуацию в стране. Об этом сообщило ИА НСН.

По его мнению, жители Грузии боятся, что «Саакашвили и его провокаторы смогут добиться того, чтобы в Грузии произошла дестабилизация». Почти 100% населения против антироссийских действий в стране, считает Мармадзе.

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«Приспешники (Саакашвили — прим. ред.) знают прекрасно, что практически 100% населения выскажутся категорически против (открытия второго фронта — прим. ред.) и на этом все кончится», — думает политолог.

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