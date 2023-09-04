Мир 04 сентября 2023, 20:23 Политолог Мамрадзе усомнился в том, что Грузию примут в Евросоюз

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В ближайшие 10 лет Грузия не сможет войти в состав Евросоюза. Такой прогноз сделал глава грузинского Института стратегии и управления, политолог Петр Мамрадзе. Об этом сообщило ИА НСН.

Специалист пояснил, что его не обнадеживает даже статус кандидата на вступление в ЕС, который получила Грузия. Он напомнил, что Турция получила подобный статус четверть века назад и до сих пор не смогла присоединиться к Евросоюзу.

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«Поэтому этот статус чисто символический. Обвиняют грузинское правительство в нежелании стремиться в Европу — чистый блеф», — отметил Мамрадзе.