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Политолог Макеева заявила, что Украина является «черной дырой» для США и Европы

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Директор Центра геополитических экспертиз Наталья Макеева в разговоре с журналистами Runews заявила, что Украина — это черная дыра, которая «высасывает деньги» из США и Европы.

Она также добавила, что жители западных стран находятся сейчас не в лучшем положении, поскольку антироссийские санкции провоцируют мировой экономический кризис.

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«Они понимают, что Украина — черная дыра, высасывающая деньги из бюджетов. В то же время жители этих стран тоже находятся в достаточно неприятном положении из-за антироссийских санкций, которые спровоцировали крупный экономический кризис. Он бьет по интересам многих миллионов простых людей», — сказала политолог.

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Макеева подчеркнула, что Евросоюз желает взять паузу в конфронтации с Россией, чтобы хотя бы немного восстановить экономическую ситуацию и успокоить свое население.

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