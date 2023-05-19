Мир 19 мая 2023, 11:50 Политолог Макеева заявила, что США специально подчеркивают несамостоятельность Зеленского

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Владимира Зеленского доставят на саммит Большой семерки в Хиросиме и саммит Лиги арабских государств в Джидде на военном самолете США. Тем самым американские власти хотят подчеркнуть несамостоятельность украинского президента. Таким мнением с радиостанцией Sputnik поделилась политолог Наталья Макеева.

По ее мнению, США даже не делают вид, что Украина — независимое государство. Поэтому ее лидера и возят на военных самолетах другой страны.

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«Они в принципе даже не пытаются сделать вид, что он — суверенный лидер. Хотя всем по большому счету давно понятно, что это марионетка Вашингтона. Актер, поставленный играть роль президента. Человек не очень понимал, во что ввязывается», — сказала Наталья Макеева.

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