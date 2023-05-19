Мир 19 мая 2023, 10:27 Политолог Макеева объяснила, каким образом выборы в Турции отразятся на мировой политике Политолог Макеева: выборы президента в Турции отразятся на расширении НАТО

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Заместитель директора Центра геополитических экспертиз Наталья Макеева в разговоре с изданием URA.RU заявила, что если на выборах президента Турции выиграет Кемаль Кылычдароглу, то страна отзовет свое возражение о вступлении Швеции в НАТО.

Кроме того, не будет существовать препятствий для вступления в альянс новых членов, добавила политолог.

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«Что касается выборов в Турции, то там не один многовекторный против другого многовекторного, а многовекторный [президент Турции Реджеп] Эрдоган против откровенно прозападного Кылычдароглу», — сообщила Макеева.

Она отметила, что Запад не любит политиков, которые играют в многовекторность, как Реджеп Тайип Эрдоган.