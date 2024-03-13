Мир 13 марта 2024, 16:03 Политолог Макаркин заявил, что Грузия не станет отказываться от авиасообщения с Россией

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Грузия не станет отказываться от авиасообщения с Россией из-за собственной выгоды. Об этом в разговоре с телеканалом «Звезда» сообщил политолог, вице-президент Центра политических технологий НИУ ВШЭ Алексей Макаркин.

По его словам, вопрос авиасообщения между странами — лишь один из камней преткновения взаимоотношений между Киевом и Тбилиси.

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«Для Грузии это выгодно — это и общение с родственниками, и туристическая сфера, и все остальное. Поэтому Грузия, понятно, не будет от этого отказываться», — сказал он.

При этом политолог считает, что Тбилиси не станет идти на открытый конфликт с Киевом, поскольку страна получила статус кандидата на вступление в Евросоюз.