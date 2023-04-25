Мир 25 апреля 2023, 22:46 Политолог Макаркин рассказал о шансах Байдена переизбраться на второй срок Политолог Макаркин заявил, что Байден может вновь занять президентский пост

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Байден имеет шансы вновь стать президентом США после очередных выборов. Такой информацией поделился политолог и профессор факультета социальных наук НИУ ВШЭ Алексей Макаркин. Об этом сообщил телеканал «Звезда».

«Здесь непростой выбор, потому что, с одной стороны, Байден старше, с другой стороны, Трамп ну как-то непредсказуемее, стремнее, что ли, за него голосовать. Поэтому что касается шансов, то они есть», — отметил специалист.

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По его словам, если Трамп вновь пойдет на президентские выборы, то избиратели окажутся перед сложным выбором. Однако опросы показывают, что они хотели бы видеть на выборах новые лица.