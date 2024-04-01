Мир 01 апреля 2024, 14:11 Политолог Макаркин назвал проигрыш партии Эрдогана на выборах негативным сигналом для президента

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Правящая «Партия справедливости и развития» не смогла достичь желаемых результатов на муниципальных выборах в Турции. Для президента страны Реджепа Эрдогана это стало негативным сигналом, сообщил политолог Алексей Макаркин в беседе с News.ru.

По словам эксперта, сложившаяся ситуация может быть связана со скорым уходом президента со своего поста. Многие местные жители уверены, что Эрдоган занимает должность последний срок.

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«Глубинка его все время вытягивает, но сейчас она впервые дала сбой. Для Эрдогана это негативный сигнал, но каких-то механизмов для больших неприятностей не видно. На общенациональном уровне он контролирует ситуацию», — отметил Макаркин.