13 июля 2023, 18:54
Политолог Макаренко назвал штуку Байдена в адрес Зеленского вполне реальной ситуацией
Политолог, доцент МПГУ Олег Макаренко в разговоре с радиостанцией Sputnik прокомментировал слова американского лидера Джо Байдена в отношении президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев никуда не денется от расплаты с американцами.
По словам политолога, эту шутку можно оценить как вполне реальную ситуацию. Соединенные Штаты, по его словам, не для того вкладывали деньги в Украину, чтобы отпустить ее просто так.
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Владимир Зеленский действительно является «клиентом» господина Байдена, добавил Макаренко.
Владимир Зеленский
Джо Байден
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