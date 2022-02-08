Политолог Лукьянов прокомментировал итоги переговоров Путина и Макрона

Переговоры Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона прошли в Москве. Об этом RT поговорил с политологом Федором Лукьяновым.

«Судя по настрою обоих собеседников на пресс-конференции, они скорее довольны тем, что произошло. Что за новаторские идеи у Макрона — непонятно. Судя по всему, они как-то связаны с Минскими соглашениями и будущим Донбасса. Во время пресс-конференции оба периодически возвращались к этой теме, вокруг нее все крутилось, из чего можно предположить, что многое в этом международном кризисе европейской безопасности завязано именно на эту тему», — сказал эксперт.

Он добавил, что Россия остается при своей позиции, а французская сторона старается найти к этой позиции подход.