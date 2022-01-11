Политолог Лукьянов назвал роль ЕС и стран НАТО в переговорах РФ и США

В ходе переговоров США и России Вашингтон вряд ли будет уделять большое внимание мнению стран НАТО и коллегам из Евросоюза. Таким мнением поделился председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике России Федор Лукьянов. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Политолог подчеркнул, что страны Балтии и Восточной Европы попытаются осложнить договоренности переговорщиков. Он также отметил, что они ограниченны в своих действиях. По словам Лукьянова, как Россия, так и США в ходе переговоров планируют действовать в собственных интересах.

«То, что говорит Боррель, можно игнорировать, поскольку позиция Евросоюза в данном процессе крайне пассивная и не играет существенной роли», — заявил он.