Мир 24 августа 2023, 14:10 Политолог Лукин назвал БРИКС влиятельной группой, в которую стремятся попасть многие страны

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БРИКС — группа стран, которая представляет интересы незападного мира прежде всего в глобальном управлении. В объединении хотят принимать участие как можно больше стран. Об этом телеканалу «Звезда» сообщил кандидат политических наук Александр Лукин.

Для любой страны почетно стать участником такой влиятельной группы.

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«Первая после распада СССР группа стран, которая представляет интересы незападного мира прежде всего в глобальном управлении, можно сказать глобального юга», — отметил Лукин.

Напомним, саммит БРИКС начался в Йоханнесбурге (ЮАР) 22 августа. Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что в объединение официально приглашены шесть новых стран.