Политолог: Лукашенко избрал новую стратегию для шантажа Евросоюза

В Белоруссии отменили рейс Минск-Багдад. Этим самолетом мигранты, которые сейчас находятся на границе с Польшей, должны были отправиться на родину. Политолог Дмитрий Болкунец заявил, что такие действия являются очередными попытками Лукашенко шантажировать Европу. Об этом сообщило «Утро.ру».

Специалист подчеркнул, что Лукашенко предложил представителям Евросоюза выделять средства на перелет мигрантов. Таким образом политик планировал выиграть средства для страны. Из-за неуплаты же был отменен самолет из Ирака, который должен был прилететь 25 ноября. Эксперт заявил, что Евросоюзу стоит принять предложение белорусского президента, так как данная сумма не является неподъемной для организации.

«Для Европы это не такая большая сумма, потому не исключаю, что они согласятся», — отметил Болкунец.