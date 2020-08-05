ПОлитолог: Лукашенко в любом случае проиграл
Доцент департамента политологии Финансового университета Геворг Мирзаян считает, что президент Белоруссии Александр Лукашенко проиграл выборы еще до их начала. Об этом сообщил сайт «Утро.ру».
Политолог уточнил, что победа Лукашенко на выборах, в которой никто не сомневается, будет фиктивной. Эксперт считает, что Лукашенко не следовало сажать Виктора Бабарико и Сергея Тихановского — это дало повод гражданам устраивать митинги.
«Победа должна легитимировать власть, укрепить ее, а также обеспечить более сильные позиции в переговорах с внешними партнерами. Ничего из этого нынешний президент Белоруссии не получит», — заключил Мирзаян.