ПОлитолог: Лукашенко в любом случае проиграл

Политолог уточнил, что победа Лукашенко на выборах, в которой никто не сомневается, будет фиктивной. Эксперт считает, что Лукашенко не следовало сажать Виктора Бабарико и Сергея Тихановского — это дало повод гражданам устраивать митинги.

«Победа должна легитимировать власть, укрепить ее, а также обеспечить более сильные позиции в переговорах с внешними партнерами. Ничего из этого нынешний президент Белоруссии не получит», — заключил Мирзаян.