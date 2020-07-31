Политолог: Лукашенко с треском проигрывает президентские выборы
Дмитрий Болкунец, политолог, в беседе с ИА Ura.ru прокомментировал выборы в Белоруссии и рассказал, на какие меры может пойти Александр Лукашенко, действующий президент республики, ради победы.
«Лукашенко с треском проигрывает президентские выборы. Он делает все возможное, чтобы любым способом сохранить свою власть. Он может пойти на меры вплоть до снятия Светланы Тихановской с выборов», — предположил политолог.
Он считает, что в случае, если ее допустят до выборов, она наберет порядка 60-70% голосов. Однако в протоколе напишут, что Лукашенко победил с 97%, уверен Болкунец.
Он также предполагает, что перед выборами начнут задерживать оппозиционеров, чтобы они не вносили раздор в страну. Эксперт заявил, что после выборов начнется большая волна протестов, к которой впервые подключатся регионы.