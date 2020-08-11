Политолог: Лукашенко «плюнул в лицо белорусскому народу»

По его словам, уличные протесты в республике вскоре сойдут на нет, но нынешний глава страны долго не останется на своем посту. Как считает Суздальцев, народ не допустит этого. Он напомнил, что белорусы поддерживали Лукашенко долгие годы и закрывали глаза почти на все его решения. В итоге он злоупотребил своей безнаказанностью.

«Объявив о победе с результатом 81%, Лукашенко, конечно, плюнул в лицо белорусскому народу», — процитировал политолога сайт «Утро.ру».

Эксперт отметил, что жители страны не простят президенту его поведения. Он предположил, что глава республики мог договориться с влиятельными игроками, а также с Москвой и Пекином, что через год он сам покинет пост.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. По предварительным данным ЦИК, Лукашенко набрал более 80% голосов и остается на шестой срок. Граждане этим данным не верят и организуют протестные акции.