Политолог: Лукашенко могут обвинить в трусости после тайной инаугурации

Во Дворце независимости состоялась инаугурация президента Белоруссии. Александр Лукашенко вступил в должность главы республики. Политолог Наталия Елисеева назвала «360» причины, по которым о церемонии не объявили официально.

Хотя в пресс-службе Лукашенко и отказывались называть дату инаугурации, было ясно: рано или поздно она состоится.

«Был вопрос времени и кто будет присутствовать», — заметила Елисеева.

Политтехнолог заметила, что любая инаугурация предполагает большое количество фотографий, ведение онлайн-трансляции и другие способы освещения такого события. Отсутствие всего этого говорит о том, что Лукашенко, вероятно, «опасается последствий».

«Скорее всего, если бы он объявил инаугурацию заранее, то мы бы увидели большое количество протестующих <…> с дальнейшими столкновениями, провокациями и заявлениями несогласных и так далее», — предположила эксперт.

Получилось, что, с одной стороны, белорусский лидер попытался нивелировать вероятность негативного исхода событий. С другой — его поступок тоже вызовет волну недовольства.

«Инаугурация состоялась. Более того, втихую, об этом никто не знал. Полагаю, что сейчас его будут обвинять в трусости — в том, что Лукашенко испугался собственного народа. <…> Перед этим он заявлял, что ничего не боится и готов выйти к людям. <…> Всего обещания несколько не коррелируют с тем, что произошло», — сказала Елисеева.

Она напомнила, что обычно дата инаугурации объявляется официально. Законом предусмотрено, что церемонию проводят через определенное время после проведения выборов.

Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии 23 сентября. На церемонию принятия присяги пригласили высших должностных лиц, членов Совета Республики, депутатов Палаты представителей, руководители госорганов и организаций, деятели науки, культуры и спорта, а также прессу.