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    01 декабря 2021, 17:09

    Политолог Ломов объяснил заявление Зеленского о госперевороте

    Полина Гребенщикова

    Заявлением о готовящемся на Украине госперевороте Владимир Зеленский пытается приблизить вступление страны в НАТО. Таким мнением с «Пятым каналом» поделился политолог Алексей Ломов.

    При этом Запад не относится к планам Зеленского серьезно, считает политолог.

    «Для всех очевидно, что выступление Зеленского — это очередной фарс, для того чтобы ускорить процесс вступления в НАТО Украины. Но даже западные политики, видя такое „рвение“ господина Зеленского, считают это смешным», — сказал Ломов.

    О том, что у него появилась информация о подготовке госпереворота на Украине, Зеленский заявил на прошлой неделе, пояснили «Дни.ру».