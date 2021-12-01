Политолог Ломов объяснил заявление Зеленского о госперевороте

Заявлением о готовящемся на Украине госперевороте Владимир Зеленский пытается приблизить вступление страны в НАТО. Таким мнением с «Пятым каналом» поделился политолог Алексей Ломов.

При этом Запад не относится к планам Зеленского серьезно, считает политолог.

«Для всех очевидно, что выступление Зеленского — это очередной фарс, для того чтобы ускорить процесс вступления в НАТО Украины. Но даже западные политики, видя такое „рвение“ господина Зеленского, считают это смешным», — сказал Ломов.

О том, что у него появилась информация о подготовке госпереворота на Украине, Зеленский заявил на прошлой неделе, пояснили «Дни.ру».