Политолог Ломов объяснил заявление Зеленского о госперевороте
Заявлением о готовящемся на Украине госперевороте Владимир Зеленский пытается приблизить вступление страны в НАТО. Таким мнением с «Пятым каналом» поделился политолог Алексей Ломов.
При этом Запад не относится к планам Зеленского серьезно, считает политолог.
«Для всех очевидно, что выступление Зеленского — это очередной фарс, для того чтобы ускорить процесс вступления в НАТО Украины. Но даже западные политики, видя такое „рвение“ господина Зеленского, считают это смешным», — сказал Ломов.
О том, что у него появилась информация о подготовке госпереворота на Украине, Зеленский заявил на прошлой неделе, пояснили «Дни.ру».