Мир 17 апреля 2023, 15:47 Политолог Лидовский: попытки США помешать сближению России с латиноамериканскими странами не обвенчаются успехом

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С сегодняшнего дня министр иностранных дел России Сергей Лавров начал свое турне по странам Латинской Америки. О причинах визита рассказал гендиректор Латиноамериканского Центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской в эфире радиостанции Sputnik.

По словам эксперта, Венесуэла, Никарагуа, Куба и Бразилия выбраны для визита неслучайно. Так, например, после прихода к власти президента Бразилии Луиса Инасиу начинается постепенная интеграция в Латинской Америки в значительной мере против США.

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Лидовский отметил, что попытки США, которые будут мешать сближению России с латиноамериканскими странами, не обвенчаются никаким успехом.