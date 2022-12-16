Мир 16 декабря 2022, 02:54 Политолог Леви, заявил что коррупционный скандал вокруг Катара ослабляет репутацию ЕП

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Политолог Дмитрий Леви оценил коррупционный скандал, который произошел при участии чиновников Европарламента вокруг чемпионата мира по футболу в Катаре. Об этом сообщил сайт «Политика сегодня».

Вице-президента ЕП Еву Кайли обвинили в том, что она получила взятку от властей Катара ради улучшения имиджа страны в глазах европейцев. Леви выразил мнение, что прогнозировать конкретные последствия пока рано, но происшествие явно навредит имиджу ведомства и его руководителю Жозепу Боррелю.

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«Ослабление репутации европейских институтов ударит достаточно сильно и отбросит европейскую интеграцию немножко назад», — отметил политолог.

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