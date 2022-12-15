Мир 15 декабря 2022, 03:27 Политолог Леви рассказал, сможет ли Косово вступить в НАТО Политолог Леви назвал демаршем желание Косово вступить в НАТО

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Косово изъявило желание вступить в НАТО. Однако данный ход является не более чем политическим демаршем. Таким мнением поделился политолог Дмитрий Леви. Об этом сообщила Lenta.Ru.

Специалист пояснил, что Евросоюз с большой вероятностью примет заявку Косово на вступление в НАТО. Однако присоединиться к альянсу в ближайшее время у республики вряд ли выйдет. Леви напомнил о Турции, которая ждет вступления в НАТО на протяжении длительного времени.

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«Турция, как известно, заявляла о своем намерении давно, и это ни к чему не привело, поэтому закончится ли заявка чем-то — вопрос относительный», — рассказал политолог.

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