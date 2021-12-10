Политолог Лесев: США и Запад считают Крым российским

Украинский политолог Игорь Лесев заявил, что США и страны Европы считают Крым российским.

По данным сайта «Утро.ру», Лесев отметил, что на встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена Крым не обсуждался относительно ситуации на Украине.

«Россию давно уже не драконят темой Крыма. Звучит вроде бы „украинский вопрос“, но Крыма в нем нет», — подчеркнул Лесев.

По его мнению, это доказывает, что принадлежность Крыма к России признана.