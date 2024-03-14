Мир 14 марта 2024, 16:14 Политолог Лепехин заявил, что Великобритания влияет на Казахстан для продвижения своих экономических интересов

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У Великобритании есть экономические интересы, которые она продвигает, влияя на элиты Казахстана. Об этом газете «Взгляд» рассказал политолог Владимир Лепехин.

По его словам, речь главным образом идет о редкоземельных металлах. Эти материалы необходимы для высокотехнологичной промышленности и электроники. И Казахстан имеет значительные запасы этих ценных металлов. И строить отношения Великобритания начинает с элит Казахстана.

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«Лондон после развала СССР сделал ставку на увеличение своего влияния в постсоветских странах. Не стал исключением и Казахстан. В частности, Британия способствовала тому, чтобы элиты Казахстана получали образование в Лондоне», — рассказал политолог.

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