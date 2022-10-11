Политолог Лепехин заявил, что мировые лидеры не прислушиваются к Зеленскому | 360°

Мир 11 октября 2022, 16:19 Поделиться Telegram

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Viber Политолог Лепехин заявил, что мировые лидеры не прислушиваются к Зеленскому

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Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что планирует организовать экстренную встречу G7. Политолог Владимир Лепехин прокомментировал такое заявление. Об этом сообщила Pravda.Ru.

Специалист пояснил, что попытки Зеленского договориться с западными лидерами не изменят ситуацию в мире. По его словам, высказывания украинского президента на привлекают внимания других политиков.

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«Зеленский не нужен никому. С ним никто обсуждать ничего не будет», — отметил эксперт.

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