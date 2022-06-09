Политолог Лавренов заявил о возможном объединении Молдавии и Румынии

Молдавия может объединиться с Румынией и вступить в военно-политический блок НАТО. Об этом сообщил заведующий отделом Молдавии и Приднестровья Института стран СНГ Сергей Лавренов, сообщила Pravda.Ru.

«В стране возникла тяжелейшая экономической ситуация: инфляция достигла рекордных 28%, так как Кишинев вынужден покупать газ из РФ по рыночным ценам, не на льготных условиях. Предполагаю, что режим Санду (президента Молдавии Майи Санду — прим. ред.) хочет убедить людей, что единственный выход из создавшегося катастрофического положения в экономике — объединение с Румынией», — пояснил специалист.

По его словам, объединение с соседом поддерживают лишь 30% населения страны. При этом из-за введения чрезвычайного положения власти Молдавии не обязаны проводить референдум или прислушиваться к мнению собственных граждан.