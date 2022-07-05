Политолог Квашнин: Запад справится с отказом от российского топлива
Политолог Юрий Квашнин рассказал, что Запад переживет отказ от российских газа и нефти, хоть и с трудностями. Об этом сообщила Pravdа.Ru.
Он отметил, что западные власти смогут повлиять на местных жителей, чтобы те экономили ресурсы. При этом в регионе начнет развиваться сфера зеленой энергетики.
«Запад все переживет. Но с точки зрения будущего положения в мировой экономике объединение столкнется с негативными последствиями», — заключил Квашнин.