Политолог Квашнин объяснил, почему Венгрия сможет покупать газ только у России

Глава Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Юрий Квашнин прокомментировал решение Венгрии покупать газ у России за рубли. В интервью Pravda.Ru он объяснил, что ЕС не сможет убедить Венгрию отказаться от российского газа, поскольку у нее просто нет возможности закупать топливо у других стран.

У Венгрии нет собственной портовой инфраструктуры, она находится в центре Европы и не имеет выхода к морю. Альтернативы России для нее нет.

«Если бы все это было, ЕС мог бы надавить на Венгрию, склонить ее к отказу от сотрудничества с Россией в газовой сфере», — сказал эксперт.