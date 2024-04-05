Мир 05 апреля 2024, 13:12 Политолог Кузьмин назвал милитаризацию Германии долгосрочной тенденцией

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Реформирование армии в Германии — это то, что полностью попадает под сферу интересов США в Европе. Об этом «Взгляду» рассказал политолог Иван Кузьмин.

По его словам, власти Германии преследуют сразу несколько целей. В частности, что они хотят усовершенствовать армию, чтобы соответствовать повестке и быть готовыми дать отпор вызовам современности. Кроме того, с помощью реформы хотят привлечь большее финансирование. Наконец, Германия делает шаг в сторону укрепления собственной обороны и большей поддержки европейских союзников.

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«Несмотря на нерасторопность и медлительность немецких реформ, стремление ФРГ улучшить свою армию является долгосрочной тенденцией. Особую важность в данном контексте играют предстоящие выборы в Бундестаг, итоги которых способны придать дополнительный импульс милитаризации страны», — подчеркнул политолог.

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