Политолог Куртов прокомментировал планы Турции по оказанию военной помощи Казахстану

Турция стремится объединить тюркские народы неким единым началом, с чем и связано ее стремление оказывать помощь Казахстану. Об этом Pravda.Ru рассказал политолог, востоковед Аждар Куртов.

Ранее СМИ сообщили, что в Турции обсуждают создание совместной армии тюркских стран, чтобы они обращались к ней вместо РФ и ОДКБ (в состав Организации тюркских государств входят Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция и Узбекистан).

По мнению Куртова, турецкое правительство, во главе которого находятся «умеренные исламисты», заинтересовано в том, чтобы в других государствах с тюркским населением были установлены близкие ему порядки.

«В Турции есть заинтересованность в создании мощного блока стран, спаянного идеологией пантюркизма», — пояснил политолог.