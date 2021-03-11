Политолог: Курильские острова навсегда останутся в России

Курильские острова навсегда останутся российскими, этот вопрос уже давно решен. Такое заявление сделал доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, член Экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев, сообщило ИА Nation News.

После Второй мировой войны Курилы вошли в состав СССР. Нынешние действия со стороны Японии тщетны, Курилы — неотъемлемая часть РФ, напомнил эксперт.

«Курильские острова как были российскими, так и останутся таковыми навсегда. И никакого ослабления „национальной мощи“ России уже не будет. Только укрепление», — заявил Перенджиев.

Также политолог назвал заявление о блокаде пролива Цугару глупым и бессмысленным. При таком развитии событий закроется сообщение между островами Хоккайдо и Хонсю, которые никак не связаны с Россией.

Ранее политолог и бывший дипломат Акио Каватао заявил, что Япония может решить вопрос Курильских островов с помощью блокады проливов Цугару (Сангарский) и Лаперуза. Благодаря этому между сухопутной частью России и нематериковой территорией прекратится морское сообщение. Японии стоит дождаться ослабления военно-политической мощи России, как это случилось в 1990-е годы. Тогда и удастся «вернуть» себе Курильские острова.