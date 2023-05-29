Мир 29 мая 2023, 17:44 Политолог Курбанов рассказал, что выборы для Эрдогана выдались нервными

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Реджеп Тайип Эрдоган победил во втором туре президентских выборов в Турции, но это далось ему непросто. Об этом «ФедералПресс» рассказал политолог Руслан Курбанов.

Он отметил, что выборы вышли тяжелыми и нервными. Скорее всего, Эрдоган вообще не планировал, что будет второй тур. Самая вероятная причина этого — желание обновления. Поэтому действующему президенту пришлось убеждать избирателей дать ему закончить все начатые программы.

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«Победа Эрдогану далась непросто, выборы стали самыми нервными», — отметил политолог.

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