Мир 06 февраля 2024, 18:36 Политолог Крутаков заявил, что США стремятся увеличить свое влияние в Арктике за счет России

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США хотят пересмотреть границы национальных секторов в Арктике. Таким мнением поделился с радио Sputnik политолог Леонид Крутаков.

По его словам, Арктика — это кладезь природных ресурсов, и каждая страна понимает экономическую выгоду нахождения там. Не стали исключением и США, которые хотят пересмотреть национальное деление секторов. Потому что самый большой из них — российский. Однако пока такой возможности у Америки нет.

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«С точки зрения обеспеченности ледокольным флотом Россия опережает, и опережает серьезно всех остальных — у нас давняя история с Арктикой», — отметил политолог.

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