Политолог Крутаков прокомментировал итоги переговоров Путина и Байдена

Переговоры Владимира Путина и Джо Байдена прошли в онлайн-формате 7 декабря. Политолог Леонид Крутаков в эфире радио Sputnik предположил, как на итоги переговоров отреагируют мировые СМИ.

Как сообщили в пресс-службу Кремля, главной темой переговоров президентов стала ситуация вокруг Украины. Путин рассказал, что у России вызывает вопросы политика Украины в отношении Донбасса и несоблюдение Минских соглашений, Байден, в свою очередь, выразил обеспокоенность наращиванием российских военных сил у границы с Украиной.

По мнению политолога, после прошедших переговоров мировые СМИ станут меньше писать о российской агрессии в сторону Украины.

«Если ориентироваться на риторику, то градус поднят. И у официального Киева появляется очень мощный рычаг: любое обострение на востоке Украины они будут трактовать как вмешательство России, и после своих же грозных заявлений США будут вынуждены им соответствовать, иначе больше им никто не поверит. Поэтому я бы не говорил о деэскалации напряженности после переговоров. Но, думаю, американские СМИ немного сбавят тон в нагнетании по поводу „вторжения“ России на Украину», — сказал Крутаков.