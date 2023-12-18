Мир 18 декабря 2023, 19:04 Политолог Крутаков: последствия для ЕС могут быть очень значительными при лишении Венгрии права голоса

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Венгрию могут временно лишить права голоса в Евросоюзе из-за разногласий Брюсселя и Будапешта по вопросу помощи Украине. Последствия такого решения будут значительными для ЕС, сообщил политолог Леонид Крутаков в эфире радио Sputnik.

По словам эксперта, лишение права голоса будет означать, что где-то есть центр принятия решений, который исходит из некого скрытого глобального интереса. Это станет сильным разрушающим ударом по Евросоюзу изнутри.

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«И одновременно это (возможное лишение Венгрии права голоса) будет сигналом всем остальным странам: в случае чего мы и вас заблокируем, вы здесь ничего не значите, решаем все мы», — отметил Крутаков.