Мир 10 января 2023, 18:59 Политолог Крутаков оценил найденные секретные документы периода работы Джо Байдена вице-президентом США Политолог Крутаков: в Америке идет серьезная внутренняя война за стратегию

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Политолог, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Леонид Крутаков в разговоре с радиостанцией Sputnik прокомментировал информацию о том, что в аналитическом центре Penn Biden Center были обнаружены секретные документы периода работы Джо Байдена вице-президентом США.

Эксперт считает, что сейчас в США идет внутренняя война за внешнеполитическую стратегию.

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«То, что в Америке идет серьезная внутренняя даже не борьба, а война за стратегию поведенческую внешнеполитическую, это безусловно. … То, что две элиты по-разному смотрят на будущее США, значит, и на будущее мира, это безусловно», — сообщил Крутаков.

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Он добавил, что находка этих документов не случайна. Внутри Штатов, по словам политолога, мира уже не будет.