Политолог Крупнов заявил, что Казахстан отказался от парада Победы в угоду Западу

Политолог Юрий Крупнов прокомментировал отказ Казахстана от парада Победы 9 мая, сообщила Pravda.Ru.

По данным сайта «Политика сегодня», он считает, что таким образом правительство Казахстана хочет дистанцироваться от России, а также рассчитывает получить выгоду от взаимоотношений с Западом.

«Подобное поведение, безусловно, отрицательно повлияет на наше общее пространство и строительство Евразийского союза», — заявил Крупнов.

Ранее казахстанский депутат Айдос Сарым рассказал, что парад Победы решили не проводить по экономическим причинам.