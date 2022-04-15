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    15 апреля 2022, 16:48

    Политолог Крупнов заявил, что Казахстан отказался от парада Победы в угоду Западу

    Дарья Морозова

    Политолог Юрий Крупнов прокомментировал отказ Казахстана от парада Победы 9 мая, сообщила Pravda.Ru.

    По данным сайта «Политика сегодня», он считает, что таким образом правительство Казахстана хочет дистанцироваться от России, а также рассчитывает получить выгоду от взаимоотношений с Западом.

    «Подобное поведение, безусловно, отрицательно повлияет на наше общее пространство и строительство Евразийского союза», — заявил Крупнов.

    Ранее казахстанский депутат Айдос Сарым рассказал, что парад Победы решили не проводить по экономическим причинам.